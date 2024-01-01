50.000 Vietnam dongundan Türk lirasına
Reel döviz kuru ile VND → TRY çevirin
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VND → TRY çevrim grafiği
1 VND = 0,00136 TRY
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|1 VND → TRY
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0014
|0,0014
|Düşük
|0,0013
|0,0013
|Ortalama
|0,0014
|0,0014
|Değişim
|-0.00%
|0.12%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → TRY istatistikleri
VND → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. VND → TRY kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.
VND → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0014 oldu. VND → TRY kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Türk Lirası
|1000 VND
|1,36201 TRY
|2000 VND
|2,72402 TRY
|5000 VND
|6,81005 TRY
|10000 VND
|13,62010 TRY
|20000 VND
|27,24020 TRY
|50000 VND
|68,10050 TRY
|100000 VND
|136,20100 TRY
|200000 VND
|272,40200 TRY
|500000 VND
|681,00500 TRY
|1000000 VND
|1.362,01000 TRY
|2000000 VND
|2.724,02000 TRY
|5000000 VND
|6.810,05000 TRY
|Çevrim kurları Türk Lirası / Vietnam Dongu
|1 TRY
|734,20800 VND
|5 TRY
|3.671,04000 VND
|10 TRY
|7.342,08000 VND
|20 TRY
|14.684,16000 VND
|50 TRY
|36.710,40000 VND
|100 TRY
|73.420,80000 VND
|250 TRY
|183.552,00000 VND
|500 TRY
|367.104,00000 VND
|1000 TRY
|734.208,00000 VND
|2000 TRY
|1.468.416,00000 VND
|5000 TRY
|3.671.040,00000 VND
|10000 TRY
|7.342.080,00000 VND