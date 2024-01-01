50.000 Vietnam dongundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile VND → TRY çevirin

1,000₫ VND = 0,001362TL TRY

03:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → TRY çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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TRY
1 VND → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00140,0014
Düşük0,00130,0013
Ortalama0,00140,0014
Değişim-0.00%0.12%
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1 VND → TRY istatistikleri

VND → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0014 oldu. VND → TRY kurundaki değişiklik -0.00 değerindeydi.

VND → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0014, en düşük 0,0013 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0014 oldu. VND → TRY kurundaki değişiklik 0.12 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - TRY tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5350,9441,3391.390,771,40234,628154,155
1 AUD0,65210,6150,872906,2950,91322,565100,455
1 EUR1,061,62611,4181.473,591,48536,69163,33
1 SGD0,7471,1460,70511.039,011,04725,869115,166

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Türk Lirası
1000 VND1,36201 TRY
2000 VND2,72402 TRY
5000 VND6,81005 TRY
10000 VND13,62010 TRY
20000 VND27,24020 TRY
50000 VND68,10050 TRY
100000 VND136,20100 TRY
200000 VND272,40200 TRY
500000 VND681,00500 TRY
1000000 VND1.362,01000 TRY
2000000 VND2.724,02000 TRY
5000000 VND6.810,05000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Vietnam Dongu
1 TRY734,20800 VND
5 TRY3.671,04000 VND
10 TRY7.342,08000 VND
20 TRY14.684,16000 VND
50 TRY36.710,40000 VND
100 TRY73.420,80000 VND
250 TRY183.552,00000 VND
500 TRY367.104,00000 VND
1000 TRY734.208,00000 VND
2000 TRY1.468.416,00000 VND
5000 TRY3.671.040,00000 VND
10000 TRY7.342.080,00000 VND