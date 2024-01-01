Vietnam dongundan Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile VND → MYR çevirin

1.000 vnd
0,20 myr

1.00000 VND = 0.00020 MYR

01:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0764589.34691.451111.653280.948118.3623
1 GBP1.1688711.25825104.4371.696181.93251.108221.4635
1 USD0.928950.794755183.00141.348051.535860.8807517.0582
1 INR0.01119230.00957520.01204810.01624130.01850410.01061130.205517

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Malezya Ringiti
1 VND0.00020 MYR
5 VND0.00098 MYR
10 VND0.00196 MYR
20 VND0.00392 MYR
50 VND0.00979 MYR
100 VND0.01958 MYR
250 VND0.04895 MYR
500 VND0.09789 MYR
1000 VND0.19578 MYR
2000 VND0.39157 MYR
5000 VND0.97891 MYR
10000 VND1.95783 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Vietnam Dongu
1 MYR5107.71000 VND
5 MYR25538.55000 VND
10 MYR51077.10000 VND
20 MYR102154.20000 VND
50 MYR255385.50000 VND
100 MYR510771.00000 VND
250 MYR1276927.50000 VND
500 MYR2553855.00000 VND
1000 MYR5107710.00000 VND
2000 MYR10215420.00000 VND
5000 MYR25538550.00000 VND
10000 MYR51077100.00000 VND