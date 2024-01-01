Vietnam dongundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile VND → MVR çevirin

1.000 vnd
0,63 mvr

1.00000 VND = 0.00063 MVR

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535860.928951.346651333.081.3480536.1315150.165
1 AUD0.651110.6048590.876804867.9680.87771523.525297.7724
1 EUR1.076451.6532811.44961434.991.4511138.8938161.65
1 SGD0.7425831.140510.6898451989.9231.0010426.8307111.51

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Maldivler Rufiyaası
1 VND0.00063 MVR
5 VND0.00316 MVR
10 VND0.00631 MVR
20 VND0.01263 MVR
50 VND0.03157 MVR
100 VND0.06313 MVR
250 VND0.15783 MVR
500 VND0.31566 MVR
1000 VND0.63132 MVR
2000 VND1.26263 MVR
5000 VND3.15658 MVR
10000 VND6.31315 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Vietnam Dongu
1 MVR1583.99000 VND
5 MVR7919.95000 VND
10 MVR15839.90000 VND
20 MVR31679.80000 VND
50 MVR79199.50000 VND
100 MVR158399.00000 VND
250 MVR395997.50000 VND
500 MVR791995.00000 VND
1000 MVR1583990.00000 VND
2000 MVR3167980.00000 VND
5000 MVR7919950.00000 VND
10000 MVR15839900.00000 VND