50.000 Vietnam dongundan Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile VND → MVR çevirin

1,000₫ VND = 0,0006072MVR MVR

03:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 VND → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00060,0006
Düşük0,00060,0006
Ortalama0,00060,0006
Değişim0.52%-0.45%
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1 VND → MVR istatistikleri

VND → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0006 oldu. VND → MVR kurundaki değişiklik 0.52 değerindeydi.

VND → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0006, en düşük 0,0006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0006 oldu. VND → MVR kurundaki değişiklik -0.45 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,471,40234,638154,14
1 AUD0,65110,6140,872906,2190,91322,542100,314
1 EUR1,0591,62711,4191.474,831,48536,686163,255
1 SGD0,7471,1470,70511.039,71,04725,862115,09

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Maldivler Rufiyaası
1000 VND0,60724 MVR
2000 VND1,21448 MVR
5000 VND3,03619 MVR
10000 VND6,07238 MVR
20000 VND12,14476 MVR
50000 VND30,36190 MVR
100000 VND60,72380 MVR
200000 VND121,44760 MVR
500000 VND303,61900 MVR
1000000 VND607,23800 MVR
2000000 VND1.214,47600 MVR
5000000 VND3.036,19000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Vietnam Dongu
1 MVR1.646,80000 VND
5 MVR8.234,00000 VND
10 MVR16.468,00000 VND
20 MVR32.936,00000 VND
50 MVR82.340,00000 VND
100 MVR164.680,00000 VND
250 MVR411.700,00000 VND
500 MVR823.400,00000 VND
1000 MVR1.646.800,00000 VND
2000 MVR3.293.600,00000 VND
5000 MVR8.234.000,00000 VND
10000 MVR16.468.000,00000 VND