Vietnam dongundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile VND → MUR çevirin

1.000 vnd
1,90 mur

1.00000 VND = 0.00190 MUR

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855541.076589.3521.451181.653360.9481418.3628
1 GBP1.1688511.2583104.4421.696251.932581.1082421.464
1 USD0.928950.794723183.00231.348051.535860.8807517.0579
1 INR0.01119170.009574710.012047910.01624110.01850390.01061120.205511

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mauritius Rupisi
1 VND0.00190 MUR
5 VND0.00949 MUR
10 VND0.01897 MUR
20 VND0.03794 MUR
50 VND0.09486 MUR
100 VND0.18972 MUR
250 VND0.47430 MUR
500 VND0.94861 MUR
1000 VND1.89721 MUR
2000 VND3.79442 MUR
5000 VND9.48605 MUR
10000 VND18.97210 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Vietnam Dongu
1 MUR527.08900 VND
5 MUR2635.44500 VND
10 MUR5270.89000 VND
20 MUR10541.78000 VND
50 MUR26354.45000 VND
100 MUR52708.90000 VND
250 MUR131772.25000 VND
500 MUR263544.50000 VND
1000 MUR527089.00000 VND
2000 MUR1054178.00000 VND
5000 MUR2635445.00000 VND
10000 MUR5270890.00000 VND