500.000 Vietnam dongundan Mauritius rupisine
Reel döviz kuru ile VND → MUR çevirin
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VND → MUR çevrim grafiği
1 VND = 0,00183 MUR
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|1 VND → MUR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0019
|0,0019
|Düşük
|0,0018
|0,0018
|Ortalama
|0,0018
|0,0019
|Değişim
|-0.86%
|-1.00%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → MUR istatistikleri
VND → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0019, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0018 oldu. VND → MUR kurundaki değişiklik -0.86 değerindeydi.
VND → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0019, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0019 oldu. VND → MUR kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mauritius Rupisi
|1000 VND
|1,83098 MUR
|2000 VND
|3,66196 MUR
|5000 VND
|9,15490 MUR
|10000 VND
|18,30980 MUR
|20000 VND
|36,61960 MUR
|50000 VND
|91,54900 MUR
|100000 VND
|183,09800 MUR
|200000 VND
|366,19600 MUR
|500000 VND
|915,49000 MUR
|1000000 VND
|1.830,98000 MUR
|2000000 VND
|3.661,96000 MUR
|5000000 VND
|9.154,90000 MUR
|Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Vietnam Dongu
|1 MUR
|546,15500 VND
|5 MUR
|2.730,77500 VND
|10 MUR
|5.461,55000 VND
|20 MUR
|10.923,10000 VND
|50 MUR
|27.307,75000 VND
|100 MUR
|54.615,50000 VND
|250 MUR
|136.538,75000 VND
|500 MUR
|273.077,50000 VND
|1000 MUR
|546.155,00000 VND
|2000 MUR
|1.092.310,00000 VND
|5000 MUR
|2.730.775,00000 VND
|10000 MUR
|5.461.550,00000 VND