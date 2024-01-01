50.000 Vietnam dongundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile VND → MUR çevirin

1,000₫ VND = 0,001831₨ MUR

02:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MUR
1 VND → MURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00190,0019
Düşük0,00180,0018
Ortalama0,00180,0019
Değişim-0.86%-1.00%
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1 VND → MUR istatistikleri

VND → MUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0019, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0018 oldu. VND → MUR kurundaki değişiklik -0.86 değerindeydi.

VND → MUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0019, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0019 oldu. VND → MUR kurundaki değişiklik -1.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,451,40234,638154,155
1 AUD0,65110,6140,872906,2060,91322,542100,324
1 EUR1,0591,62711,4191.474,811,48536,686163,275
1 SGD0,7471,1470,70511.039,651,04725,861115,097

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mauritius Rupisi
1000 VND1,83098 MUR
2000 VND3,66196 MUR
5000 VND9,15490 MUR
10000 VND18,30980 MUR
20000 VND36,61960 MUR
50000 VND91,54900 MUR
100000 VND183,09800 MUR
200000 VND366,19600 MUR
500000 VND915,49000 MUR
1000000 VND1.830,98000 MUR
2000000 VND3.661,96000 MUR
5000000 VND9.154,90000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Vietnam Dongu
1 MUR546,15500 VND
5 MUR2.730,77500 VND
10 MUR5.461,55000 VND
20 MUR10.923,10000 VND
50 MUR27.307,75000 VND
100 MUR54.615,50000 VND
250 MUR136.538,75000 VND
500 MUR273.077,50000 VND
1000 MUR546.155,00000 VND
2000 MUR1.092.310,00000 VND
5000 MUR2.730.775,00000 VND
10000 MUR5.461.550,00000 VND