Vietnam dongundan Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile VND → MRU çevirin

1.000 vnd
1,64 mru

1.00000 VND = 0.00164 MRU

01:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855531.0764589.34691.451111.653280.948118.3623
1 GBP1.1688711.25825104.4371.696181.93251.108221.4635
1 USD0.928950.794755183.00141.348051.535860.8807517.0582
1 INR0.01119230.00957520.01204810.01624130.01850410.01061130.205517

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Vietnam dongundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Moritanya Ouguiyası
1 VND0.00164 MRU
5 VND0.00819 MRU
10 VND0.01637 MRU
20 VND0.03274 MRU
50 VND0.08186 MRU
100 VND0.16371 MRU
250 VND0.40929 MRU
500 VND0.81857 MRU
1000 VND1.63714 MRU
2000 VND3.27428 MRU
5000 VND8.18570 MRU
10000 VND16.37140 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Vietnam Dongu
1 MRU610.82100 VND
5 MRU3054.10500 VND
10 MRU6108.21000 VND
20 MRU12216.42000 VND
50 MRU30541.05000 VND
100 MRU61082.10000 VND
250 MRU152705.25000 VND
500 MRU305410.50000 VND
1000 MRU610821.00000 VND
2000 MRU1221642.00000 VND
5000 MRU3054105.00000 VND
10000 MRU6108210.00000 VND