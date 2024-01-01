500.000 Vietnam dongundan Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile VND → MRU çevirin

1,000₫ VND = 0,001565UM MRU

02:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → MRU çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MRU
1 VND → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00160,0016
Düşük0,00160,0016
Ortalama0,00160,0016
Değişim-0.67%-1.41%
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1 VND → MRU istatistikleri

VND → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. VND → MRU kurundaki değişiklik -0.67 değerindeydi.

VND → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. VND → MRU kurundaki değişiklik -1.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - MRU tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,531,40234,643154,135
1 AUD0,65110,6140,872906,2590,91322,545100,311
1 EUR1,0591,62711,4181.474,91,48536,692163,255
1 SGD0,7471,1470,70511.039,781,04725,867115,091

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Moritanya ouguiyası
1000 VND1,56527 MRU
2000 VND3,13054 MRU
5000 VND7,82635 MRU
10000 VND15,65270 MRU
20000 VND31,30540 MRU
50000 VND78,26350 MRU
100000 VND156,52700 MRU
200000 VND313,05400 MRU
500000 VND782,63500 MRU
1000000 VND1.565,27000 MRU
2000000 VND3.130,54000 MRU
5000000 VND7.826,35000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Vietnam Dongu
1 MRU638,86800 VND
5 MRU3.194,34000 VND
10 MRU6.388,68000 VND
20 MRU12.777,36000 VND
50 MRU31.943,40000 VND
100 MRU63.886,80000 VND
250 MRU159.717,00000 VND
500 MRU319.434,00000 VND
1000 MRU638.868,00000 VND
2000 MRU1.277.736,00000 VND
5000 MRU3.194.340,00000 VND
10000 MRU6.388.680,00000 VND