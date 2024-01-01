5.000.000 Vietnam dongundan Moritanya ouguiyasına
Reel döviz kuru ile VND → MRU çevirin
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VND → MRU çevrim grafiği
1 VND = 0,00157 MRU
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|1 VND → MRU
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0016
|0,0016
|Düşük
|0,0016
|0,0016
|Ortalama
|0,0016
|0,0016
|Değişim
|-0.67%
|-1.41%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → MRU istatistikleri
VND → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0016 oldu. VND → MRU kurundaki değişiklik -0.67 değerindeydi.
VND → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0016, en düşük 0,0016 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0016 oldu. VND → MRU kurundaki değişiklik -1.41 değerindeydi.
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Vietnam dongundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Moritanya ouguiyası
|1000 VND
|1,56527 MRU
|2000 VND
|3,13054 MRU
|5000 VND
|7,82635 MRU
|10000 VND
|15,65270 MRU
|20000 VND
|31,30540 MRU
|50000 VND
|78,26350 MRU
|100000 VND
|156,52700 MRU
|200000 VND
|313,05400 MRU
|500000 VND
|782,63500 MRU
|1000000 VND
|1.565,27000 MRU
|2000000 VND
|3.130,54000 MRU
|5000000 VND
|7.826,35000 MRU
|Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Vietnam Dongu
|1 MRU
|638,86800 VND
|5 MRU
|3.194,34000 VND
|10 MRU
|6.388,68000 VND
|20 MRU
|12.777,36000 VND
|50 MRU
|31.943,40000 VND
|100 MRU
|63.886,80000 VND
|250 MRU
|159.717,00000 VND
|500 MRU
|319.434,00000 VND
|1000 MRU
|638.868,00000 VND
|2000 MRU
|1.277.736,00000 VND
|5000 MRU
|3.194.340,00000 VND
|10000 MRU
|6.388.680,00000 VND