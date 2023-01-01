250 Vietnam dongundan Makau patacasına
Reel döviz kuru ile VND → MOP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Makau Patakası / Vietnam Dongu
|1 MOP
|3011.77000 VND
|5 MOP
|15058.85000 VND
|10 MOP
|30117.70000 VND
|20 MOP
|60235.40000 VND
|50 MOP
|150588.50000 VND
|100 MOP
|301177.00000 VND
|250 MOP
|752942.50000 VND
|500 MOP
|1505885.00000 VND
|1000 MOP
|3011770.00000 VND
|2000 MOP
|6023540.00000 VND
|5000 MOP
|15058850.00000 VND
|10000 MOP
|30117700.00000 VND