200.000 Vietnam dongundan Gürcistan larisine
Reel döviz kuru ile VND → GEL çevirin
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VND → GEL çevrim grafiği
1 VND = 0,00011 GEL
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|1 VND → GEL
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|-0.48%
|-0.98%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → GEL istatistikleri
VND → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → GEL kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.
VND → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → GEL kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gürcistan Larisi
|1000 VND
|0,10759 GEL
|2000 VND
|0,21518 GEL
|5000 VND
|0,53794 GEL
|10000 VND
|1,07588 GEL
|20000 VND
|2,15176 GEL
|50000 VND
|5,37940 GEL
|100000 VND
|10,75880 GEL
|200000 VND
|21,51760 GEL
|500000 VND
|53,79400 GEL
|1000000 VND
|107,58800 GEL
|2000000 VND
|215,17600 GEL
|5000000 VND
|537,94000 GEL
|Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Vietnam Dongu
|1 GEL
|9.294,70000 VND
|5 GEL
|46.473,50000 VND
|10 GEL
|92.947,00000 VND
|20 GEL
|185.894,00000 VND
|50 GEL
|464.735,00000 VND
|100 GEL
|929.470,00000 VND
|250 GEL
|2.323.675,00000 VND
|500 GEL
|4.647.350,00000 VND
|1000 GEL
|9.294.700,00000 VND
|2000 GEL
|18.589.400,00000 VND
|5000 GEL
|46.473.500,00000 VND
|10000 GEL
|92.947.000,00000 VND