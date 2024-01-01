500.000 Vietnam dongundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile VND → GEL çevirin

1,000₫ VND = 0,0001076₾ GEL

02:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → GEL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GEL
1 VND → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim-0.48%-0.98%
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1 VND → GEL istatistikleri

VND → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → GEL kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

VND → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → GEL kurundaki değişiklik -0.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - GEL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,741,40234,653154,055
1 AUD0,65110,6140,871906,3260,91222,55100,251
1 EUR1,0591,62811,4181.475,051,48536,701163,16
1 SGD0,7471,1480,70511.040,331,04725,884115,074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Gürcistan Larisi
1000 VND0,10759 GEL
2000 VND0,21518 GEL
5000 VND0,53794 GEL
10000 VND1,07588 GEL
20000 VND2,15176 GEL
50000 VND5,37940 GEL
100000 VND10,75880 GEL
200000 VND21,51760 GEL
500000 VND53,79400 GEL
1000000 VND107,58800 GEL
2000000 VND215,17600 GEL
5000000 VND537,94000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Vietnam Dongu
1 GEL9.294,70000 VND
5 GEL46.473,50000 VND
10 GEL92.947,00000 VND
20 GEL185.894,00000 VND
50 GEL464.735,00000 VND
100 GEL929.470,00000 VND
250 GEL2.323.675,00000 VND
500 GEL4.647.350,00000 VND
1000 GEL9.294.700,00000 VND
2000 GEL18.589.400,00000 VND
5000 GEL46.473.500,00000 VND
10000 GEL92.947.000,00000 VND