10 Vietnam dongundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile VND → EGP çevirin

10 vnd
0.01 egp

1.00000 VND = 0.00127 EGP

10:9 UTC'deki reel piyasa kuru
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VND → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 EGP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mısır Lirası
1 VND0.00127 EGP
5 VND0.00636 EGP
10 VND0.01271 EGP
20 VND0.02543 EGP
50 VND0.06357 EGP
100 VND0.12713 EGP
250 VND0.31783 EGP
500 VND0.63567 EGP
1000 VND1.27134 EGP
2000 VND2.54268 EGP
5000 VND6.35670 EGP
10000 VND12.71340 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Vietnam Dongu
1 EGP786.57000 VND
5 EGP3932.85000 VND
10 EGP7865.70000 VND
20 EGP15731.40000 VND
50 EGP39328.50000 VND
100 EGP78657.00000 VND
250 EGP196642.50000 VND
500 EGP393285.00000 VND
1000 EGP786570.00000 VND
2000 EGP1573140.00000 VND
5000 EGP3932850.00000 VND
10000 EGP7865700.00000 VND