Vietnam dongundan Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile VND → EGP çevirin

1.000 vnd
1,27 egp

1.00000 VND = 0.00127 EGP

01:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11.535980.928951.346651332.921.3481536.14150.155
1 AUD0.6510510.6047560.876736867.7980.87771323.528997.7584
1 EUR1.076551.6535611.449741434.961.4513538.9065161.645
1 SGD0.7425831.140590.6897811989.8041.0011126.837111.503

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Mısır Lirası
1 VND0.00127 EGP
5 VND0.00633 EGP
10 VND0.01265 EGP
20 VND0.02530 EGP
50 VND0.06325 EGP
100 VND0.12650 EGP
250 VND0.31625 EGP
500 VND0.63250 EGP
1000 VND1.26501 EGP
2000 VND2.53002 EGP
5000 VND6.32505 EGP
10000 VND12.65010 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Vietnam Dongu
1 EGP790.50800 VND
5 EGP3952.54000 VND
10 EGP7905.08000 VND
20 EGP15810.16000 VND
50 EGP39525.40000 VND
100 EGP79050.80000 VND
250 EGP197627.00000 VND
500 EGP395254.00000 VND
1000 EGP790508.00000 VND
2000 EGP1581016.00000 VND
5000 EGP3952540.00000 VND
10000 EGP7905080.00000 VND