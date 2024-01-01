500.000 Vietnam dongundan Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile VND → BWP çevirin

1,000₫ VND = 0,0005344P BWP

01:52 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → BWP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BWP
1 VND → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00050,0005
Düşük0,00050,0005
Ortalama0,00050,0005
Değişim1.21%0.23%
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1 VND → BWP istatistikleri

VND → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0005 oldu. VND → BWP kurundaki değişiklik 1.21 değerindeydi.

VND → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0005, en düşük 0,0005 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0005 oldu. VND → BWP kurundaki değişiklik 0.23 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - BWP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,361,40234,638154,135
1 AUD0,65110,6140,871906,0780,91222,54100,303
1 EUR1,0591,62811,4181.475,071,48536,695163,295
1 SGD0,7471,1480,70511.040,041,04725,873115,134

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Botsvana Pulası
1000 VND0,53444 BWP
2000 VND1,06889 BWP
5000 VND2,67222 BWP
10000 VND5,34444 BWP
20000 VND10,68888 BWP
50000 VND26,72220 BWP
100000 VND53,44440 BWP
200000 VND106,88880 BWP
500000 VND267,22200 BWP
1000000 VND534,44400 BWP
2000000 VND1.068,88800 BWP
5000000 VND2.672,22000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Vietnam Dongu
1 BWP1.871,10000 VND
5 BWP9.355,50000 VND
10 BWP18.711,00000 VND
20 BWP37.422,00000 VND
50 BWP93.555,00000 VND
100 BWP187.110,00000 VND
250 BWP467.775,00000 VND
500 BWP935.550,00000 VND
1000 BWP1.871.100,00000 VND
2000 BWP3.742.200,00000 VND
5000 BWP9.355.500,00000 VND
10000 BWP18.711.000,00000 VND