2.000.000 Vietnam dongundan Bulgar levasına
Reel döviz kuru ile VND → BGN çevirin
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VND → BGN çevrim grafiği
1 VND = 0,00007 BGN
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|1 VND → BGN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0001
|0,0001
|Düşük
|0,0001
|0,0001
|Ortalama
|0,0001
|0,0001
|Değişim
|1.74%
|3.50%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → BGN istatistikleri
VND → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BGN kurundaki değişiklik 1.74 değerindeydi.
VND → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BGN kurundaki değişiklik 3.50 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Danimarka Kronu
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- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bulgar Levası
|1000 VND
|0,07278 BGN
|2000 VND
|0,14555 BGN
|5000 VND
|0,36388 BGN
|10000 VND
|0,72776 BGN
|20000 VND
|1,45552 BGN
|50000 VND
|3,63881 BGN
|100000 VND
|7,27762 BGN
|200000 VND
|14,55524 BGN
|500000 VND
|36,38810 BGN
|1000000 VND
|72,77620 BGN
|2000000 VND
|145,55240 BGN
|5000000 VND
|363,88100 BGN
|Çevrim kurları Bulgar Levası / Vietnam Dongu
|1 BGN
|13.740,80000 VND
|5 BGN
|68.704,00000 VND
|10 BGN
|137.408,00000 VND
|20 BGN
|274.816,00000 VND
|50 BGN
|687.040,00000 VND
|100 BGN
|1.374.080,00000 VND
|250 BGN
|3.435.200,00000 VND
|500 BGN
|6.870.400,00000 VND
|1000 BGN
|13.740.800,00000 VND
|2000 BGN
|27.481.600,00000 VND
|5000 BGN
|68.704.000,00000 VND
|10000 BGN
|137.408.000,00000 VND