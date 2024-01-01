200.000 Vietnam dongundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile VND → BGN çevirin

1,000₫ VND = 0,00007270лв BGN

01:41 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → BGN çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BGN
1 VND → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim1.74%3.50%
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1 VND → BGN istatistikleri

VND → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BGN kurundaki değişiklik 1.74 değerindeydi.

VND → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. VND → BGN kurundaki değişiklik 3.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - BGN tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5370,9441,3391.392,671,40234,625154,19
1 AUD0,65110,6140,871905,9320,91222,524100,301
1 EUR1,0591,62811,4181.475,051,48536,673163,305
1 SGD0,7471,1480,70511.040,121,04725,86115,157

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bulgar Levası
1000 VND0,07270 BGN
2000 VND0,14539 BGN
5000 VND0,36348 BGN
10000 VND0,72697 BGN
20000 VND1,45394 BGN
50000 VND3,63485 BGN
100000 VND7,26969 BGN
200000 VND14,53938 BGN
500000 VND36,34845 BGN
1000000 VND72,69690 BGN
2000000 VND145,39380 BGN
5000000 VND363,48450 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Vietnam Dongu
1 BGN13.755,80000 VND
5 BGN68.779,00000 VND
10 BGN137.558,00000 VND
20 BGN275.116,00000 VND
50 BGN687.790,00000 VND
100 BGN1.375.580,00000 VND
250 BGN3.438.950,00000 VND
500 BGN6.877.900,00000 VND
1000 BGN13.755.800,00000 VND
2000 BGN27.511.600,00000 VND
5000 BGN68.779.000,00000 VND
10000 BGN137.558.000,00000 VND