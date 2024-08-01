10 bin Bulgar levasından Vietnam donguna

Reel döviz kuru ile BGN → VND çevirin

10.000 bgn
139.743.000 vnd

1,000лв BGN = 13.970₫ VND

00:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → VNDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek14.189,900014.189,9000
Düşük13.974,300013.906,0000
Ortalama14.082,090014.049,5222
Değişim-0.09%-0.07%
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1 BGN → VND istatistikleri

BGN → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14.189,9000, en düşük 13.974,3000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14.082,0900 oldu. BGN → VND kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.

BGN → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14.189,9000, en düşük 13.906,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14.049,5222 oldu. BGN → VND kurundaki değişiklik -0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5281,3360,77818,217
1 EUR1,08311,8181,4951,6551,4470,84319,725
1 NZD0,5960,5510,8230,910,7960,46410,851
1 CAD0,7240,6691,21611,1070,9670,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Vietnam Dongu
1 BGN13.974,30000 VND
5 BGN69.871,50000 VND
10 BGN139.743,00000 VND
20 BGN279.486,00000 VND
50 BGN698.715,00000 VND
100 BGN1.397.430,00000 VND
250 BGN3.493.575,00000 VND
500 BGN6.987.150,00000 VND
1000 BGN13.974.300,00000 VND
2000 BGN27.948.600,00000 VND
5000 BGN69.871.500,00000 VND
10000 BGN139.743.000,00000 VND
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bulgar Levası
1000 VND0,07156 BGN
2000 VND0,14312 BGN
5000 VND0,35780 BGN
10000 VND0,71560 BGN
20000 VND1,43120 BGN
50000 VND3,57799 BGN
100000 VND7,15598 BGN
200000 VND14,31196 BGN
500000 VND35,77990 BGN
1000000 VND71,55980 BGN
2000000 VND143,11960 BGN
5000000 VND357,79900 BGN