2000 Vietnam dongundan Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile VND → BGN çevirin

2000 vnd
0.15 bgn

1.00000 VND = 0.00008 BGN

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

VND → BGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 VND → 0 BGN
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Vietnam dongundan Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Vietnam dongu

VND → USD

VND → AUD

VND → EUR

VND → SGD

VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bulgar Levası
1 VND0.00008 BGN
5 VND0.00038 BGN
10 VND0.00076 BGN
20 VND0.00152 BGN
50 VND0.00381 BGN
100 VND0.00761 BGN
250 VND0.01903 BGN
500 VND0.03805 BGN
1000 VND0.07610 BGN
2000 VND0.15221 BGN
5000 VND0.38052 BGN
10000 VND0.76104 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Vietnam Dongu
1 BGN13140.00000 VND
5 BGN65700.00000 VND
10 BGN131400.00000 VND
20 BGN262800.00000 VND
50 BGN657000.00000 VND
100 BGN1314000.00000 VND
250 BGN3285000.00000 VND
500 BGN6570000.00000 VND
1000 BGN13140000.00000 VND
2000 BGN26280000.00000 VND
5000 BGN65700000.00000 VND
10000 BGN131400000.00000 VND