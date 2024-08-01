10 Bulgar levasından Vietnam donguna
Reel döviz kuru ile BGN → VND çevirin
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|1 BGN → VND
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|14.189,9000
|14.189,9000
|Düşük
|13.974,7000
|13.906,0000
|Ortalama
|14.082,1033
|14.049,5267
|Değişim
|-0.09%
|-0.06%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 BGN → VND istatistikleri
BGN → VND kurunun performansı son 30 günde en yüksek 14.189,9000, en düşük 13.974,7000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 14.082,1033 oldu. BGN → VND kurundaki değişiklik -0.09 değerindeydi.
BGN → VND kurunun performansı son 90 günde en yüksek 14.189,9000, en düşük 13.906,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 14.049,5267 oldu. BGN → VND kurundaki değişiklik -0.06 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- Norveç Kronu
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- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Bulgar Levası / Vietnam Dongu
|1 BGN
|13.974,70000 VND
|5 BGN
|69.873,50000 VND
|10 BGN
|139.747,00000 VND
|20 BGN
|279.494,00000 VND
|50 BGN
|698.735,00000 VND
|100 BGN
|1.397.470,00000 VND
|250 BGN
|3.493.675,00000 VND
|500 BGN
|6.987.350,00000 VND
|1000 BGN
|13.974.700,00000 VND
|2000 BGN
|27.949.400,00000 VND
|5000 BGN
|69.873.500,00000 VND
|10000 BGN
|139.747.000,00000 VND
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Bulgar Levası
|1000 VND
|0,07156 BGN
|2000 VND
|0,14312 BGN
|5000 VND
|0,35779 BGN
|10000 VND
|0,71558 BGN
|20000 VND
|1,43116 BGN
|50000 VND
|3,57790 BGN
|100000 VND
|7,15579 BGN
|200000 VND
|14,31158 BGN
|500000 VND
|35,77895 BGN
|1000000 VND
|71,55790 BGN
|2000000 VND
|143,11580 BGN
|5000000 VND
|357,78950 BGN