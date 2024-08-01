Bulgar levasından Vietnam donguna Geçmiş Döviz Kurları
Bulgar levasından Vietnam donguna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Bulgar levasından (BGN) Vietnam donguna (VND) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 01-08-2019 ile 01-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, BGN - VND için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Bulgar levası → Vietnam dongu döviz kuru geçmişi
Bugünün Bulgar levası Vietnam donguna döviz kuru şu anda 13.974,700, dünden bu yana %-0.044 değerinde değişti. Bulgar levası değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.556 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Bulgar levası Vietnam donguna döviz kuru en yüksek değeri 14.065,800 (26-07-2024) ile en düşük değeri 13.950,400 (31-07-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.202 düşüş ile 31-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Bulgar levasından Vietnam donguna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VND seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → VND kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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