Svaziland lilangenisinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile SZL → OMR çevirin

1.000 szl
20,324 omr

1.00000 SZL = 0.02032 OMR

21:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.0773589.41431.450541.651240.9479218.3607
1 GBP1.1696811.26015104.5861.696671.931411.1087621.4761
1 USD0.928250.793556182.99471.34641.532680.879917.0425
1 INR0.01118390.009561530.01204910.01622270.01846730.01060190.205344

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Svaziland lilangenisinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

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SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / Umman Riyali
1 SZL0.02032 OMR
5 SZL0.10162 OMR
10 SZL0.20324 OMR
20 SZL0.40649 OMR
50 SZL1.01622 OMR
100 SZL2.03243 OMR
250 SZL5.08108 OMR
500 SZL10.16215 OMR
1000 SZL20.32430 OMR
2000 SZL40.64860 OMR
5000 SZL101.62150 OMR
10000 SZL203.24300 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Svaziland Lilangenisi
1 OMR49.20220 SZL
5 OMR246.01100 SZL
10 OMR492.02200 SZL
20 OMR984.04400 SZL
50 OMR2460.11000 SZL
100 OMR4920.22000 SZL
250 OMR12300.55000 SZL
500 OMR24601.10000 SZL
1000 OMR49202.20000 SZL
2000 OMR98404.40000 SZL
5000 OMR246011.00000 SZL
10000 OMR492022.00000 SZL