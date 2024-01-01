100 Rus rublesinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile RUB → XPF çevirin

100 rub
129 xpf

1,000руб RUB = 1,293₣ XPF

05:09 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,29261,3244
Düşük1,23511,2002
Ortalama1,25861,2444
Değişim2.98%6.32%
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1 RUB → XPF istatistikleri

RUB → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2926, en düşük 1,2351 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2586 oldu. RUB → XPF kurundaki değişiklik 2.98 değerindeydi.

RUB → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3244, en düşük 1,2002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2444 oldu. RUB → XPF kurundaki değişiklik 6.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2140,7861,5351,33583,726
1 EUR1,0811,4967,790,8491,6571,44190,416
1 CAD0,7220,66815,2060,5671,1070,96360,419
1 CNY0,1390,1280,19210,1090,2130,18511,606

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / CFP Frangı
1 RUB1,29257 XPF
5 RUB6,46285 XPF
10 RUB12,92570 XPF
20 RUB25,85140 XPF
50 RUB64,62850 XPF
100 RUB129,25700 XPF
250 RUB323,14250 XPF
500 RUB646,28500 XPF
1000 RUB1.292,57000 XPF
2000 RUB2.585,14000 XPF
5000 RUB6.462,85000 XPF
10000 RUB12.925,70000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Rus Rublesi
1 XPF0,77365 RUB
5 XPF3,86825 RUB
10 XPF7,73650 RUB
20 XPF15,47300 RUB
50 XPF38,68250 RUB
100 XPF77,36500 RUB
250 XPF193,41250 RUB
500 XPF386,82500 RUB
1000 XPF773,65000 RUB
2000 XPF1.547,30000 RUB
5000 XPF3.868,25000 RUB
10000 XPF7.736,50000 RUB