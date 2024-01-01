5.000 Rus rublesinden CFP frangına

Reel döviz kuru ile RUB → XPF çevirin

5.000 rub
6.463 xpf

1,000руб RUB = 1,293₣ XPF

05:10 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → XPF çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → XPFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,29261,3244
Düşük1,23511,2002
Ortalama1,25861,2444
Değişim2.98%6.32%
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1 RUB → XPF istatistikleri

RUB → XPF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2926, en düşük 1,2351 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2586 oldu. RUB → XPF kurundaki değişiklik 2.98 değerindeydi.

RUB → XPF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3244, en düşük 1,2002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2444 oldu. RUB → XPF kurundaki değişiklik 6.32 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9261,3867,2140,7861,5351,33583,725
1 EUR1,0811,4977,790,8491,6581,44290,411
1 CAD0,7220,66815,2050,5671,1080,96360,412
1 CNY0,1390,1280,19210,1090,2130,18511,606

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / CFP Frangı
1 RUB1,29260 XPF
5 RUB6,46300 XPF
10 RUB12,92600 XPF
20 RUB25,85200 XPF
50 RUB64,63000 XPF
100 RUB129,26000 XPF
250 RUB323,15000 XPF
500 RUB646,30000 XPF
1000 RUB1.292,60000 XPF
2000 RUB2.585,20000 XPF
5000 RUB6.463,00000 XPF
10000 RUB12.926,00000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Rus Rublesi
1 XPF0,77364 RUB
5 XPF3,86818 RUB
10 XPF7,73636 RUB
20 XPF15,47272 RUB
50 XPF38,68180 RUB
100 XPF77,36360 RUB
250 XPF193,40900 RUB
500 XPF386,81800 RUB
1000 XPF773,63600 RUB
2000 XPF1.547,27200 RUB
5000 XPF3.868,18000 RUB
10000 XPF7.736,36000 RUB