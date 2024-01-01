50 İsviçre frangından Rus rublesine

Reel döviz kuru ile XPF → RUB çevirin

50 xpf
38,84 rub

1,000₣ XPF = 0,7767руб RUB

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → RUB çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,80970,8332
Düşük0,77400,7551
Ortalama0,79480,8040
Değişim-2.50%-5.57%
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1 XPF → RUB istatistikleri

XPF → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8097, en düşük 0,7740 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7948 oldu. XPF → RUB kurundaki değişiklik -2.50 değerindeydi.

XPF → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8332, en düşük 0,7551 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,8040 oldu. XPF → RUB kurundaki değişiklik -5.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Rus Rublesi
1 XPF0,77673 RUB
5 XPF3,88365 RUB
10 XPF7,76731 RUB
20 XPF15,53462 RUB
50 XPF38,83655 RUB
100 XPF77,67310 RUB
250 XPF194,18275 RUB
500 XPF388,36550 RUB
1000 XPF776,73100 RUB
2000 XPF1.553,46200 RUB
5000 XPF3.883,65500 RUB
10000 XPF7.767,31000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / CFP Frangı
1 RUB1,28745 XPF
5 RUB6,43725 XPF
10 RUB12,87450 XPF
20 RUB25,74900 XPF
50 RUB64,37250 XPF
100 RUB128,74500 XPF
250 RUB321,86250 XPF
500 RUB643,72500 XPF
1000 RUB1.287,45000 XPF
2000 RUB2.574,90000 XPF
5000 RUB6.437,25000 XPF
10000 RUB12.874,50000 XPF