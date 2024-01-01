Sırp dinarından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile RSD → LKR çevirin

1.000 rsd
2.872,17 lkr

1.00000 RSD = 2.87217 LKR

18:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10.9288517.04550.79412318.96911.348351.346183.0083
1 EUR1.07665118.3520.8549820.42311.45171.4492889.3709
1 MXN0.05866650.054489910.04658851.112850.0791030.0789714.86981
1 GBP1.259251.1696221.4645123.88681.697911.69508104.528

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sırp dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

RSD → USD

RSD → EUR

RSD → MXN

RSD → GBP

RSD → ZAR

RSD → CAD

RSD → SGD

RSD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Sri Lanka Rupisi
1 RSD2.87217 LKR
5 RSD14.36085 LKR
10 RSD28.72170 LKR
20 RSD57.44340 LKR
50 RSD143.60850 LKR
100 RSD287.21700 LKR
250 RSD718.04250 LKR
500 RSD1436.08500 LKR
1000 RSD2872.17000 LKR
2000 RSD5744.34000 LKR
5000 RSD14360.85000 LKR
10000 RSD28721.70000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Sırp Dinarı
1 LKR0.34817 RSD
5 LKR1.74084 RSD
10 LKR3.48169 RSD
20 LKR6.96338 RSD
50 LKR17.40845 RSD
100 LKR34.81690 RSD
250 LKR87.04225 RSD
500 LKR174.08450 RSD
1000 LKR348.16900 RSD
2000 LKR696.33800 RSD
5000 LKR1740.84500 RSD
10000 LKR3481.69000 RSD