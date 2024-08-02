Sırp dinarından Sri Lanka rupisine Geçmiş Döviz Kurları
Sırp dinarından Sri Lanka rupisine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Sırp dinarından (RSD) Sri Lanka rupisine (LKR) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, RSD - LKR için tarihi verilerin detaylarını içerir.
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Sırp dinarı → Sri Lanka rupisi döviz kuru geçmişi
Bugünün Sırp dinarı Sri Lanka rupisine döviz kuru şu anda 2,789, dünden bu yana %-0.307 değerinde değişti. Sırp dinarı değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.831 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Sırp dinarı Sri Lanka rupisine döviz kuru en yüksek değeri 2,813 (26-07-2024) ile en düşük değeri 2,784 (01-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.224 düşüş ile 29-07-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sırp dinarından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.