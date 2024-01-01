Nepal rupisinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile NPR → LKR çevirin

1.000 npr
2.351,54 lkr

1.00000 NPR = 2.35154 LKR

15:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855561.0764589.36411.452721.652140.94766518.3749
1 GBP1.1688311.25815104.4481.697941.931011.1076521.4765
1 USD0.9290.794818183.01741.349551.53480.880417.0699
1 INR0.01119020.009574110.012045710.01625620.01848770.0106050.205618

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Nepal rupisinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Sri Lanka Rupisi
1 NPR2.35154 LKR
5 NPR11.75770 LKR
10 NPR23.51540 LKR
20 NPR47.03080 LKR
50 NPR117.57700 LKR
100 NPR235.15400 LKR
250 NPR587.88500 LKR
500 NPR1175.77000 LKR
1000 NPR2351.54000 LKR
2000 NPR4703.08000 LKR
5000 NPR11757.70000 LKR
10000 NPR23515.40000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Nepal Rupisi
1 LKR0.42525 NPR
5 LKR2.12626 NPR
10 LKR4.25252 NPR
20 LKR8.50504 NPR
50 LKR21.26260 NPR
100 LKR42.52520 NPR
250 LKR106.31300 NPR
500 LKR212.62600 NPR
1000 LKR425.25200 NPR
2000 LKR850.50400 NPR
5000 LKR2126.26000 NPR
10000 LKR4252.52000 NPR