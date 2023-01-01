10 bin Nijerya nairasından İzlanda kronuna

Reel döviz kuru ile NGN → ISK çevirin

10000 ngn
1788.98 isk

1.00000 NGN = 0.17890 ISK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

NGN → ISK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NGN → 0 ISK
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nijerya nairasından İzlanda kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ISK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NGN → ISK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nijerya nairası

NGN → USD

NGN → EUR

NGN → PHP

NGN → GBP

NGN → DZD

NGN → EGP

NGN → MXN

NGN → INR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nijerya Nairası / İzlanda Kronu
1 NGN0.17890 ISK
5 NGN0.89449 ISK
10 NGN1.78898 ISK
20 NGN3.57796 ISK
50 NGN8.94490 ISK
100 NGN17.88980 ISK
250 NGN44.72450 ISK
500 NGN89.44900 ISK
1000 NGN178.89800 ISK
2000 NGN357.79600 ISK
5000 NGN894.49000 ISK
10000 NGN1788.98000 ISK
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Nijerya Nairası
1 ISK5.58977 NGN
5 ISK27.94885 NGN
10 ISK55.89770 NGN
20 ISK111.79540 NGN
50 ISK279.48850 NGN
100 ISK558.97700 NGN
250 ISK1397.44250 NGN
500 ISK2794.88500 NGN
1000 ISK5589.77000 NGN
2000 ISK11179.54000 NGN
5000 ISK27948.85000 NGN
10000 ISK55897.70000 NGN