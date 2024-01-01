1 Laos kipinden Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile LAK → LKR çevirin

1,000₭ LAK = 0,01330Sr LKR

02:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LAK → LKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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LKR
1 LAK → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,01340,0138
Düşük0,01330,0133
Ortalama0,01330,0135
Değişim-0.35%-1.64%
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1 LAK → LKR istatistikleri

LAK → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0134, en düşük 0,0133 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0133 oldu. LAK → LKR kurundaki değişiklik -0.35 değerindeydi.

LAK → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0138, en düşük 0,0133 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0135 oldu. LAK → LKR kurundaki değişiklik -1.64 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLAK - LKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPAUDCADZARINRSGD
1 USD10,9490,7911,5451,40818,1384,4281,342
1 EUR1,05410,8341,6291,48419,11288,9991,415
1 GBP1,2631,19911,9521,77822,906106,671,695
1 AUD0,6470,6140,51210,91111,73554,6460,869

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Laos kipinden Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LAK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LAK → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Laos kipi için en iyi döviz çiftleri

LAK → USD

LAK → EUR

LAK → GBP

LAK → AUD

LAK → CAD

LAK → ZAR

LAK → INR

LAK → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Laos Kipi / Sri Lanka Rupisi
1 LAK0,01330 LKR
5 LAK0,06652 LKR
10 LAK0,13304 LKR
20 LAK0,26607 LKR
50 LAK0,66519 LKR
100 LAK1,33037 LKR
250 LAK3,32593 LKR
500 LAK6,65185 LKR
1000 LAK13,30370 LKR
2000 LAK26,60740 LKR
5000 LAK66,51850 LKR
10000 LAK133,03700 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Laos Kipi
1 LKR75,16680 LAK
5 LKR375,83400 LAK
10 LKR751,66800 LAK
20 LKR1.503,33600 LAK
50 LKR3.758,34000 LAK
100 LKR7.516,68000 LAK
250 LKR18.791,70000 LAK
500 LKR37.583,40000 LAK
1000 LKR75.166,80000 LAK
2000 LKR150.333,60000 LAK
5000 LKR375.834,00000 LAK
10000 LKR751.668,00000 LAK