5 Sri Lanka rupisinden Laos kipine
Reel döviz kuru ile LKR → LAK çevirin
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|1 LKR → LAK
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|73,3717
|73,3717
|Düşük
|72,5459
|70,6971
|Ortalama
|73,0094
|72,0429
|Değişim
|0.77%
|2.15%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LKR → LAK istatistikleri
LKR → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 73,3717, en düşük 72,5459 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 73,0094 oldu. LKR → LAK kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.
LKR → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 73,3717, en düşük 70,6971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 72,0429 oldu. LKR → LAK kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Sri Lanka rupisinden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Laos Kipi
|1 LKR
|73,35970 LAK
|5 LKR
|366,79850 LAK
|10 LKR
|733,59700 LAK
|20 LKR
|1.467,19400 LAK
|50 LKR
|3.667,98500 LAK
|100 LKR
|7.335,97000 LAK
|250 LKR
|18.339,92500 LAK
|500 LKR
|36.679,85000 LAK
|1000 LKR
|73.359,70000 LAK
|2000 LKR
|146.719,40000 LAK
|5000 LKR
|366.798,50000 LAK
|10000 LKR
|733.597,00000 LAK