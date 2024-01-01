50 Sri Lanka rupisinden Laos kipine

Reel döviz kuru ile LKR → LAK çevirin

50 lkr
3.667,99 lak

1,000Sr LKR = 73,36₭ LAK

06:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → LAKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek73,371773,3717
Düşük72,545970,6971
Ortalama73,009472,0429
Değişim0.77%2.15%
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1 LKR → LAK istatistikleri

LKR → LAK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 73,3717, en düşük 72,5459 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 73,0094 oldu. LKR → LAK kurundaki değişiklik 0.77 değerindeydi.

LKR → LAK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 73,3717, en düşük 70,6971 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 72,0429 oldu. LKR → LAK kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7241,5330,9251,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5971,1090,6690,9682,658
1 GBP1,2811,7691107,2221,9631,1841,7134,704
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Laos kipine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LAK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → LAK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Laos Kipi
1 LKR73,35970 LAK
5 LKR366,79850 LAK
10 LKR733,59700 LAK
20 LKR1.467,19400 LAK
50 LKR3.667,98500 LAK
100 LKR7.335,97000 LAK
250 LKR18.339,92500 LAK
500 LKR36.679,85000 LAK
1000 LKR73.359,70000 LAK
2000 LKR146.719,40000 LAK
5000 LKR366.798,50000 LAK
10000 LKR733.597,00000 LAK
Çevrim kurları Laos Kipi / Sri Lanka Rupisi
1 LAK0,01363 LKR
5 LAK0,06816 LKR
10 LAK0,13632 LKR
20 LAK0,27263 LKR
50 LAK0,68157 LKR
100 LAK1,36315 LKR
250 LAK3,40787 LKR
500 LAK6,81575 LKR
1000 LAK13,63150 LKR
2000 LAK27,26300 LKR
5000 LAK68,15750 LKR
10000 LAK136,31500 LKR