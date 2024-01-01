1 Cayman Adaları dolarından Yeni İsrail şekeline
Reel döviz kuru ile KYD → ILS çevirin
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KYD → ILS çevrim grafiği
1 KYD = 4,53915 ILS
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|1 KYD → ILS
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|4,6363
|4,6492
|Düşük
|4,5259
|4,4299
|Ortalama
|4,5724
|4,5585
|Değişim
|0.01%
|0.40%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KYD → ILS istatistikleri
KYD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,6363, en düşük 4,5259 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5724 oldu. KYD → ILS kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.
KYD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6492, en düşük 4,4299 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5585 oldu. KYD → ILS kurundaki değişiklik 0.40 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Cayman Adaları dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Yeni İsrail Şekeli
|1 KYD
|4,53915 ILS
|5 KYD
|22,69575 ILS
|10 KYD
|45,39150 ILS
|20 KYD
|90,78300 ILS
|50 KYD
|226,95750 ILS
|100 KYD
|453,91500 ILS
|250 KYD
|1.134,78750 ILS
|500 KYD
|2.269,57500 ILS
|1000 KYD
|4.539,15000 ILS
|2000 KYD
|9.078,30000 ILS
|5000 KYD
|22.695,75000 ILS
|10000 KYD
|45.391,50000 ILS