10 Cayman Adaları dolarından Yeni İsrail şekeline

Reel döviz kuru ile KYD → ILS çevirin

1,000$ KYD = 4,539₪ ILS

21:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

KYD → ILS çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

ILS
1 KYD → ILSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,63634,6492
Düşük4,52594,4299
Ortalama4,57244,5585
Değişim0.01%0.41%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 KYD → ILS istatistikleri

KYD → ILS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,6363, en düşük 4,5259 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5724 oldu. KYD → ILS kurundaki değişiklik 0.01 değerindeydi.

KYD → ILS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6492, en düşük 4,4299 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5585 oldu. KYD → ILS kurundaki değişiklik 0.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKYD - ILS tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDZARAUDCADGBP
1 USD184,4810,951,34218,1761,5471,4090,792
1 INR0,01210,0110,0160,2150,0180,0170,009
1 EUR1,05388,95811,41419,1391,6291,4840,834
1 SGD0,74562,930,707113,541,1521,050,59

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cayman Adaları dolarından Yeni İsrail şekeline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KYD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ILS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KYD → ILS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cayman Adaları doları için en iyi döviz çiftleri

KYD → USD

KYD → INR

KYD → EUR

KYD → SGD

KYD → ZAR

KYD → AUD

KYD → CAD

KYD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cayman Adaları Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 KYD4,53915 ILS
5 KYD22,69575 ILS
10 KYD45,39150 ILS
20 KYD90,78300 ILS
50 KYD226,95750 ILS
100 KYD453,91500 ILS
250 KYD1.134,78750 ILS
500 KYD2.269,57500 ILS
1000 KYD4.539,15000 ILS
2000 KYD9.078,30000 ILS
5000 KYD22.695,75000 ILS
10000 KYD45.391,50000 ILS
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Cayman Adaları Doları
1 ILS0,22031 KYD
5 ILS1,10153 KYD
10 ILS2,20306 KYD
20 ILS4,40612 KYD
50 ILS11,01530 KYD
100 ILS22,03060 KYD
250 ILS55,07650 KYD
500 ILS110,15300 KYD
1000 ILS220,30600 KYD
2000 ILS440,61200 KYD
5000 ILS1.101,53000 KYD
10000 ILS2.203,06000 KYD