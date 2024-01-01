Kenya şilininden Vanuatu vatusuna

Reel döviz kuru ile KES → VUV çevirin

1.000 kes
814 vuv

1.00000 KES = 0.81418 VUV

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.921.353350.931850.7967811.5390583.0276
1 SGD0.74230811125.281.00460.6917090.5914571.1424561.632
1 NGN0.0006596660.00088866810.0008927580.00061470.0005256090.001015260.0547704
1 CAD0.7389070.9954191120.1210.688540.5887471.1372261.3497

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Kenya şilininden Vanuatu vatusuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak VUV seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → VUV kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Vanuatu Vatusu
1 KES0.81418 VUV
5 KES4.07090 VUV
10 KES8.14181 VUV
20 KES16.28362 VUV
50 KES40.70905 VUV
100 KES81.41810 VUV
250 KES203.54525 VUV
500 KES407.09050 VUV
1000 KES814.18100 VUV
2000 KES1628.36200 VUV
5000 KES4070.90500 VUV
10000 KES8141.81000 VUV
Çevrim kurları Vanuatu Vatusu / Kenya Şilini
1 VUV1.22823 KES
5 VUV6.14115 KES
10 VUV12.28230 KES
20 VUV24.56460 KES
50 VUV61.41150 KES
100 VUV122.82300 KES
250 VUV307.05750 KES
500 VUV614.11500 KES
1000 VUV1228.23000 KES
2000 VUV2456.46000 KES
5000 VUV6141.15000 KES
10000 VUV12282.30000 KES