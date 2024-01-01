Kenya şilininden Sırp dinarına

Reel döviz kuru ile KES → RSD çevirin

1.000 kes
730,16 rsd

1.00000 KES = 0.73016 RSD

08:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDNGNCADEURGBPAUDINR
1 USD11.347151515.921.353450.93150.7967811.5392983.0307
1 SGD0.74230811125.281.004680.6914520.5914571.1426361.6343
1 NGN0.0006596670.00088866810.0008928240.0006144710.0005256090.001015420.0547725
1 CAD0.7388530.9953451120.0410.6882330.5887041.1373161.3474

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Sırp dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RSD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → RSD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Sırp Dinarı
1 KES0.73016 RSD
5 KES3.65080 RSD
10 KES7.30161 RSD
20 KES14.60322 RSD
50 KES36.50805 RSD
100 KES73.01610 RSD
250 KES182.54025 RSD
500 KES365.08050 RSD
1000 KES730.16100 RSD
2000 KES1460.32200 RSD
5000 KES3650.80500 RSD
10000 KES7301.61000 RSD
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Kenya Şilini
1 RSD1.36956 KES
5 RSD6.84780 KES
10 RSD13.69560 KES
20 RSD27.39120 KES
50 RSD68.47800 KES
100 RSD136.95600 KES
250 RSD342.39000 KES
500 RSD684.78000 KES
1000 RSD1369.56000 KES
2000 RSD2739.12000 KES
5000 RSD6847.80000 KES
10000 RSD13695.60000 KES