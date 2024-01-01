250 Sırp dinarından Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile RSD → KES çevirin

250 rsd
299 kes

1,000РСД RSD = 1,196Ksh KES

00:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RSD → KES çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RSD → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,23241,2394
Düşük1,18391,1742
Ortalama1,20291,2021
Değişim0.99%-3.31%
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1 RSD → KES istatistikleri

RSD → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2324, en düşük 1,1839 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2029 oldu. RSD → KES kurundaki değişiklik 0.99 değerindeydi.

RSD → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2394, en düşük 1,1742 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2021 oldu. RSD → KES kurundaki değişiklik -3.31 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURMXNGBPZARCADSGDINR
1 USD10,92718,9530,78618,2951,3881,33783,737
1 EUR1,079120,4540,84819,7441,4981,44290,369
1 MXN0,0530,04910,0410,9650,0730,0714,418
1 GBP1,2721,17924,117123,2791,7661,701106,551

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sırp dinarından Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RSD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RSD → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sırp dinarı için en iyi döviz çiftleri

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RSD → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sırp Dinarı / Kenya Şilini
1 RSD1,19607 KES
5 RSD5,98035 KES
10 RSD11,96070 KES
20 RSD23,92140 KES
50 RSD59,80350 KES
100 RSD119,60700 KES
250 RSD299,01750 KES
500 RSD598,03500 KES
1000 RSD1.196,07000 KES
2000 RSD2.392,14000 KES
5000 RSD5.980,35000 KES
10000 RSD11.960,70000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Sırp Dinarı
1 KES0,83607 RSD
5 KES4,18036 RSD
10 KES8,36071 RSD
20 KES16,72142 RSD
50 KES41,80355 RSD
100 KES83,60710 RSD
250 KES209,01775 RSD
500 KES418,03550 RSD
1000 KES836,07100 RSD
2000 KES1.672,14200 RSD
5000 KES4.180,35500 RSD
10000 KES8.360,71000 RSD