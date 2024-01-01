Kenya şilininden Kazakistan tengesine

Reel döviz kuru ile KES → KZT çevirin

1.000 kes
2.996,49 kzt

1.00000 KES = 2.99649 KZT

08:17 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855321.0735589.14381.4531.651870.9486518.3156
1 GBP1.1691511.25515104.2231.698781.93131.1091221.4139
1 USD0.931450.796718183.03651.353451.53870.8836517.0608
1 INR0.01121780.009594790.012042910.01629950.01853040.01064170.205461

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kenya şilininden Kazakistan tengesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KZT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → KZT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

KES → SGD

KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Kazakistan Tengesi
1 KES2.99649 KZT
5 KES14.98245 KZT
10 KES29.96490 KZT
20 KES59.92980 KZT
50 KES149.82450 KZT
100 KES299.64900 KZT
250 KES749.12250 KZT
500 KES1498.24500 KZT
1000 KES2996.49000 KZT
2000 KES5992.98000 KZT
5000 KES14982.45000 KZT
10000 KES29964.90000 KZT
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kenya Şilini
1 KZT0.33372 KES
5 KZT1.66862 KES
10 KZT3.33724 KES
20 KZT6.67448 KES
50 KZT16.68620 KES
100 KZT33.37240 KES
250 KZT83.43100 KES
500 KZT166.86200 KES
1000 KZT333.72400 KES
2000 KZT667.44800 KES
5000 KZT1668.62000 KES
10000 KZT3337.24000 KES