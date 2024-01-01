250 Kazakistan tengesinden Kenya şilinine

Reel döviz kuru ile KZT → KES çevirin

1,000₸ KZT = 0,2611Ksh KES

23:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KZT → KES çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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KES
1 KZT → KESSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26740,2708
Düşük0,26000,2600
Ortalama0,26370,2662
Değişim-2.19%-3.24%
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1 KZT → KES istatistikleri

KZT → KES kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2674, en düşük 0,2600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2637 oldu. KZT → KES kurundaki değişiklik -2.19 değerindeydi.

KZT → KES kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2708, en düşük 0,2600 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2662 oldu. KZT → KES kurundaki değişiklik -3.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKZT - KES tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADSGDZAREURGBPNZDAUD
1 USD11,4091,34218,1820,9490,7931,7051,547
1 CAD0,7110,95312,9070,6740,5631,2111,098
1 SGD0,7451,049113,5450,7070,591,2711,152
1 ZAR0,0550,0770,07410,0520,0440,0940,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kazakistan tengesinden Kenya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KZT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KES seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KZT → KES kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kazakistan tengesi için en iyi döviz çiftleri

KZT → USD

KZT → CAD

KZT → SGD

KZT → ZAR

KZT → EUR

KZT → GBP

KZT → NZD

KZT → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kazakistan Tengesi / Kenya Şilini
1 KZT0,26113 KES
5 KZT1,30567 KES
10 KZT2,61134 KES
20 KZT5,22268 KES
50 KZT13,05670 KES
100 KZT26,11340 KES
250 KZT65,28350 KES
500 KZT130,56700 KES
1000 KZT261,13400 KES
2000 KZT522,26800 KES
5000 KZT1.305,67000 KES
10000 KZT2.611,34000 KES
Çevrim kurları Kenya Şilini / Kazakistan Tengesi
1 KES3,82945 KZT
5 KES19,14725 KZT
10 KES38,29450 KZT
20 KES76,58900 KZT
50 KES191,47250 KZT
100 KES382,94500 KZT
250 KES957,36250 KZT
500 KES1.914,72500 KZT
1000 KES3.829,45000 KZT
2000 KES7.658,90000 KZT
5000 KES19.147,25000 KZT
10000 KES38.294,50000 KZT