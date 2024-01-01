Kenya şilininden Honduras lempirasına

Reel döviz kuru ile KES → HNL çevirin

1.000 kes
165,08 hnl

1.00000 KES = 0.16508 HNL

08:11 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8553251.073689.14611.453061.651820.94870518.3182
1 GBP1.1691511.25515104.2211.698781.931151.1091721.4159
1 USD0.931450.796718183.03471.353451.538580.883717.0624
1 INR0.01121750.009594990.012043210.01629980.01852940.01064250.205485

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Kenya şilininden Honduras lempirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KES ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HNL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KES → HNL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kenya şilini için en iyi döviz çiftleri

KES → USD

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KES → NGN

KES → CAD

KES → EUR

KES → GBP

KES → AUD

KES → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kenya Şilini / Honduras Lempirası
1 KES0.16508 HNL
5 KES0.82542 HNL
10 KES1.65084 HNL
20 KES3.30168 HNL
50 KES8.25420 HNL
100 KES16.50840 HNL
250 KES41.27100 HNL
500 KES82.54200 HNL
1000 KES165.08400 HNL
2000 KES330.16800 HNL
5000 KES825.42000 HNL
10000 KES1650.84000 HNL
Çevrim kurları Honduras Lempirası / Kenya Şilini
1 HNL6.05751 KES
5 HNL30.28755 KES
10 HNL60.57510 KES
20 HNL121.15020 KES
50 HNL302.87550 KES
100 HNL605.75100 KES
250 HNL1514.37750 KES
500 HNL3028.75500 KES
1000 HNL6057.51000 KES
2000 HNL12115.02000 KES
5000 HNL30287.55000 KES
10000 HNL60575.10000 KES