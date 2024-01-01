Azerbaycan manatından Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile AZN → UAH çevirin

1.000 azn
22.968,80 uah

1,000 AZN = 22,97 UAH

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Azerbaycan manatından Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Azerbaycan manatı için en iyi döviz çiftleri

AZN → USD

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AZN → CAD

AZN → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Ukrayna Grivnası
1 AZN22,96880 UAH
5 AZN114,84400 UAH
10 AZN229,68800 UAH
20 AZN459,37600 UAH
50 AZN1.148,44000 UAH
100 AZN2.296,88000 UAH
250 AZN5.742,20000 UAH
500 AZN11.484,40000 UAH
1000 AZN22.968,80000 UAH
2000 AZN45.937,60000 UAH
5000 AZN114.844,00000 UAH
10000 AZN229.688,00000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / Azerbaycan Manatı
1 UAH0,04354 AZN
5 UAH0,21769 AZN
10 UAH0,43537 AZN
20 UAH0,87074 AZN
50 UAH2,17686 AZN
100 UAH4,35372 AZN
250 UAH10,88430 AZN
500 UAH21,76860 AZN
1000 UAH43,53720 AZN
2000 UAH87,07440 AZN
5000 UAH217,68600 AZN
10000 UAH435,37200 AZN