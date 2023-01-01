1 Ukrayna grivnasından Azerbaycan manatına
Reel döviz kuru ile UAH → AZN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Ukrayna grivnasından Azerbaycan manatına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak UAH ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AZN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut UAH → AZN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Ukrayna Grivnası
|1 AZN
|21.51090 UAH
|5 AZN
|107.55450 UAH
|10 AZN
|215.10900 UAH
|20 AZN
|430.21800 UAH
|50 AZN
|1075.54500 UAH
|100 AZN
|2151.09000 UAH
|250 AZN
|5377.72500 UAH
|500 AZN
|10755.45000 UAH
|1000 AZN
|21510.90000 UAH
|2000 AZN
|43021.80000 UAH
|5000 AZN
|107554.50000 UAH
|10000 AZN
|215109.00000 UAH