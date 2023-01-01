2000 Azerbaycan manatından Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile AZN → OMR çevirin

2.000 azn
452,924 omr

1.00000 AZN = 0.22646 OMR

22:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

AZN → OMR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 AZN → 0 OMR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86551.056787.88051.424641.643260.9667518.541
1GBP1.155411.2209101.5361.646021.898611.1169821.422
1USD0.946350.819068183.1651.34821.555090.9148517.5461
1INR0.01137910.009848710.012024310.01621110.01869880.01100040.210979

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Azerbaycan manatından Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AZN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AZN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Azerbaycan manatı

AZN → USD

AZN → INR

AZN → SGD

AZN → EUR

AZN → NZD

AZN → CAD

AZN → GBP

AZN → AUD

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Azerbaycan Manatı / Umman Riyali
1 AZN0.22646 OMR
5 AZN1.13231 OMR
10 AZN2.26462 OMR
20 AZN4.52924 OMR
50 AZN11.32310 OMR
100 AZN22.64620 OMR
250 AZN56.61550 OMR
500 AZN113.23100 OMR
1000 AZN226.46200 OMR
2000 AZN452.92400 OMR
5000 AZN1132.31000 OMR
10000 AZN2264.62000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Azerbaycan Manatı
1 OMR4.41576 AZN
5 OMR22.07880 AZN
10 OMR44.15760 AZN
20 OMR88.31520 AZN
50 OMR220.78800 AZN
100 OMR441.57600 AZN
250 OMR1103.94000 AZN
500 OMR2207.88000 AZN
1000 OMR4415.76000 AZN
2000 OMR8831.52000 AZN
5000 OMR22078.80000 AZN
10000 OMR44157.60000 AZN