2 000 000 вьетнамких донгов в танзанийские шиллинги

Сконвертируйте VND в TZS по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = tzs0,1052 TZS

Среднерыночный курс в 14:34
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График изменения обменного курса VND к TZS

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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TZS
1 VND в TZSПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,10980,1111
Низкий0,10510,1051
В среднем0,10730,1088
Изменение-4.11%-2.17%
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Соотношение 1 VND к TZS

За последние 30 дней максимальный курс VND к TZS составил 0,1098, а минимальный — 0,1051. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1073. Изменение курса VND к TZS в процентном соотношении составило -4.11.

За последние 90 дней максимальный курс VND к TZS составил 0,1111, а минимальный — 0,1051. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1088. Изменение курса VND к TZS в процентном соотношении составило -2.17.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5220,9391,3341 399,561,39534,557153,775
1 AUD0,65710,6170,877919,7910,91622,711101,061
1 EUR1,0651,6211,421 490,041,48536,791163,72
1 SGD0,751,1410,70411 049,261,04625,908115,287

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в танзанийские шиллинги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и TZS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в TZS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Танзанийский шиллинг
1000 VND105,23100 TZS
2000 VND210,46200 TZS
5000 VND526,15500 TZS
10000 VND1 052,31000 TZS
20000 VND2 104,62000 TZS
50000 VND5 261,55000 TZS
100000 VND10 523,10000 TZS
200000 VND21 046,20000 TZS
500000 VND52 615,50000 TZS
1000000 VND105 231,00000 TZS
2000000 VND210 462,00000 TZS
5000000 VND526 155,00000 TZS
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Вьетнамский донг
1 TZS9,50294 VND
5 TZS47,51470 VND
10 TZS95,02940 VND
20 TZS190,05880 VND
50 TZS475,14700 VND
100 TZS950,29400 VND
250 TZS2 375,73500 VND
500 TZS4 751,47000 VND
1000 TZS9 502,94000 VND
2000 TZS19 005,88000 VND
5000 TZS47 514,70000 VND
10000 TZS95 029,40000 VND