1 танзанийский шиллинг в вьетнамские донги

Сконвертируйте TZS в VND по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = ₫9,493 VND

Среднерыночный курс в 01:30
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График изменения обменного курса TZS к VND

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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VND
1 TZS в VNDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,51359,5135
Низкий9,11089,0045
В среднем9,32239,1920
Изменение4.18%2.11%
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Соотношение 1 TZS к VND

За последние 30 дней максимальный курс TZS к VND составил 9,5135, а минимальный — 9,1108. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 9,3223. Изменение курса TZS к VND в процентном соотношении составило 4.18.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к VND составил 9,5135, а минимальный — 9,0045. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,1920. Изменение курса TZS к VND в процентном соотношении составило 2.11.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3261,3911,5170,77417,61684,3860,933
1 SGD0,75411,0491,1440,58413,28363,630,703
1 CAD0,7190,95311,090,55612,66260,6550,67
1 AUD0,6590,8740,91710,5111,61255,6270,615

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в вьетнамские донги

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и VND из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в VND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийский шиллинг

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Вьетнамский донг
1 TZS9,49304 VND
5 TZS47,46520 VND
10 TZS94,93040 VND
20 TZS189,86080 VND
50 TZS474,65200 VND
100 TZS949,30400 VND
250 TZS2 373,26000 VND
500 TZS4 746,52000 VND
1000 TZS9 493,04000 VND
2000 TZS18 986,08000 VND
5000 TZS47 465,20000 VND
10000 TZS94 930,40000 VND
Обменные курсы Вьетнамский донг / Танзанийский шиллинг
1000 VND105,34000 TZS
2000 VND210,68000 TZS
5000 VND526,70000 TZS
10000 VND1 053,40000 TZS
20000 VND2 106,80000 TZS
50000 VND5 267,00000 TZS
100000 VND10 534,00000 TZS
200000 VND21 068,00000 TZS
500000 VND52 670,00000 TZS
1000000 VND105 340,00000 TZS
2000000 VND210 680,00000 TZS
5000000 VND526 700,00000 TZS