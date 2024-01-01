20 000 вьетнамких донгов в перуанские новые соли
Сконвертируйте VND в PEN по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса VND к PEN
1 VND = 0,00015 PEN
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
|1 VND в PEN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0002
|0,0002
|Низкий
|0,0001
|0,0001
|В среднем
|0,0001
|0,0002
|Изменение
|-1.27%
|0.13%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 VND к PEN
За последние 30 дней максимальный курс VND к PEN составил 0,0002, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0001. Изменение курса VND к PEN в процентном соотношении составило -1.27.
За последние 90 дней максимальный курс VND к PEN составил 0,0002, а минимальный — 0,0001. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0002. Изменение курса VND к PEN в процентном соотношении составило 0.13.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в перуанские новые соли
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и PEN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в PEN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Вьетнамский донг / Перуанский новый соль
|1000 VND
|0,14940 PEN
|2000 VND
|0,29881 PEN
|5000 VND
|0,74702 PEN
|10000 VND
|1,49403 PEN
|20000 VND
|2,98806 PEN
|50000 VND
|7,47015 PEN
|100000 VND
|14,94030 PEN
|200000 VND
|29,88060 PEN
|500000 VND
|74,70150 PEN
|1000000 VND
|149,40300 PEN
|2000000 VND
|298,80600 PEN
|5000000 VND
|747,01500 PEN
|Обменные курсы Перуанский новый соль / Вьетнамский донг
|1 PEN
|6 693,32000 VND
|5 PEN
|33 466,60000 VND
|10 PEN
|66 933,20000 VND
|20 PEN
|133 866,40000 VND
|50 PEN
|334 666,00000 VND
|100 PEN
|669 332,00000 VND
|250 PEN
|1 673 330,00000 VND
|500 PEN
|3 346 660,00000 VND
|1000 PEN
|6 693 320,00000 VND
|2000 PEN
|13 386 640,00000 VND
|5000 PEN
|33 466 600,00000 VND
|10000 PEN
|66 933 200,00000 VND