200 000 вьетнамких донгов в гаитянские гурды

Сконвертируйте VND в HTG по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = G0,005179 HTG

Среднерыночный курс в 13:00
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к HTG

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

HTG
1 VND в HTGПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00530,0054
Низкий0,00520,0052
В среднем0,00520,0053
Изменение-2.33%-1.05%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к HTG

За последние 30 дней максимальный курс VND к HTG составил 0,0053, а минимальный — 0,0052. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0052. Изменение курса VND к HTG в процентном соотношении составило -2.33.

За последние 90 дней максимальный курс VND к HTG составил 0,0054, а минимальный — 0,0052. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0053. Изменение курса VND к HTG в процентном соотношении составило -1.05.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к HTG

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,520,9391,3331 397,891,39434,465153,835
1 AUD0,65810,6180,877919,6020,91722,673101,2
1 EUR1,0651,61911,421 488,961,48536,71163,86
1 SGD0,751,140,70411 048,721,04625,856115,409

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в гаитянские гурды

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и HTG из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в HTG, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Гаитянский гурд
1000 VND5,17886 HTG
2000 VND10,35772 HTG
5000 VND25,89430 HTG
10000 VND51,78860 HTG
20000 VND103,57720 HTG
50000 VND258,94300 HTG
100000 VND517,88600 HTG
200000 VND1 035,77200 HTG
500000 VND2 589,43000 HTG
1000000 VND5 178,86000 HTG
2000000 VND10 357,72000 HTG
5000000 VND25 894,30000 HTG
Обменные курсы Гаитянский гурд / Вьетнамский донг
1 HTG193,09300 VND
5 HTG965,46500 VND
10 HTG1 930,93000 VND
20 HTG3 861,86000 VND
50 HTG9 654,65000 VND
100 HTG19 309,30000 VND
250 HTG48 273,25000 VND
500 HTG96 546,50000 VND
1000 HTG193 093,00000 VND
2000 HTG386 186,00000 VND
5000 HTG965 465,00000 VND
10000 HTG1 930 930,00000 VND