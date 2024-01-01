1 миллион вьетнамких донгов в франки Джибути

Сконвертируйте VND в DJF по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Fdj0,007026 DJF

Среднерыночный курс в 12:33
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График изменения обменного курса VND к DJF

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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DJF
1 VND в DJFПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00720,0072
Низкий0,00700,0070
В среднем0,00700,0071
Изменение-2.00%-0.72%
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Соотношение 1 VND к DJF

За последние 30 дней максимальный курс VND к DJF составил 0,0072, а минимальный — 0,0070. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0070. Изменение курса VND к DJF в процентном соотношении составило -2.00.

За последние 90 дней максимальный курс VND к DJF составил 0,0072, а минимальный — 0,0070. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0071. Изменение курса VND к DJF в процентном соотношении составило -0.72.

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Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5190,9391,3331 397,771,39434,417153,795
1 AUD0,65810,6180,877920,0120,91722,653101,228
1 EUR1,0651,61911,421 489,251,48536,669163,86
1 SGD0,751,140,70411 048,871,04625,826115,405

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Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в франки Джибути

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и DJF из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в DJF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Франк Джибути
1000 VND7,02570 DJF
2000 VND14,05140 DJF
5000 VND35,12850 DJF
10000 VND70,25700 DJF
20000 VND140,51400 DJF
50000 VND351,28500 DJF
100000 VND702,57000 DJF
200000 VND1 405,14000 DJF
500000 VND3 512,85000 DJF
1000000 VND7 025,70000 DJF
2000000 VND14 051,40000 DJF
5000000 VND35 128,50000 DJF
Обменные курсы Франк Джибути / Вьетнамский донг
1 DJF142,33500 VND
5 DJF711,67500 VND
10 DJF1 423,35000 VND
20 DJF2 846,70000 VND
50 DJF7 116,75000 VND
100 DJF14 233,50000 VND
250 DJF35 583,75000 VND
500 DJF71 167,50000 VND
1000 DJF142 335,00000 VND
2000 DJF284 670,00000 VND
5000 DJF711 675,00000 VND
10000 DJF1 423 350,00000 VND