20 000 вьетнамких донгов в боливийские боливиано

Сконвертируйте VND в BOB по реальному обменному курсу

₫1,000 VND = Bs0,0002738 BOB

Среднерыночный курс в 11:25
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

График изменения обменного курса VND к BOB

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

BOB
1 VND в BOBПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,00030,0003
Низкий0,00030,0003
В среднем0,00030,0003
Изменение-1.38%-0.54%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 VND к BOB

За последние 30 дней максимальный курс VND к BOB составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0003. Изменение курса VND к BOB в процентном соотношении составило -1.38.

За последние 90 дней максимальный курс VND к BOB составил 0,0003, а минимальный — 0,0003. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0003. Изменение курса VND к BOB в процентном соотношении составило -0.54.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график VND к BOB

Популярные валюты

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5180,9381,3321 396,771,39334,388153,765
1 AUD0,65910,6180,877920,0520,91722,651101,285
1 EUR1,0661,61911,421 489,521,48536,671163,97
1 SGD0,7511,140,70411 048,91,04625,824115,47

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из вьетнамских донгов в боливийские боливиано

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите VND из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из VND в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для вьетнамких донгов

VND в USD

VND в AUD

VND в EUR

VND в SGD

VND в KRW

VND в CAD

VND в THB

VND в JPY

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Вьетнамский донг / Боливийский боливиано
1000 VND0,27377 BOB
2000 VND0,54754 BOB
5000 VND1,36885 BOB
10000 VND2,73770 BOB
20000 VND5,47540 BOB
50000 VND13,68850 BOB
100000 VND27,37700 BOB
200000 VND54,75400 BOB
500000 VND136,88500 BOB
1000000 VND273,77000 BOB
2000000 VND547,54000 BOB
5000000 VND1 368,85000 BOB
Обменные курсы Боливийский боливиано / Вьетнамский донг
1 BOB3 652,69000 VND
5 BOB18 263,45000 VND
10 BOB36 526,90000 VND
20 BOB73 053,80000 VND
50 BOB182 634,50000 VND
100 BOB365 269,00000 VND
250 BOB913 172,50000 VND
500 BOB1 826 345,00000 VND
1000 BOB3 652 690,00000 VND
2000 BOB7 305 380,00000 VND
5000 BOB18 263 450,00000 VND
10000 BOB36 526 900,00000 VND